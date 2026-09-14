Главі МЗС Польщі Радославу Сікорському не сподобалися заяви речника президента Рафала Лешкевича про те, що Кароль Навроцький може не схвалити кандидатуру посла в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Лешкевич у радіоефірі відповідав на запитання щодо призначення польського посла в Україні. Йдеться про Пьотра Лукасевича, який з початку вересня 2024 року очолює польське посольство як тимчасовий повірений у справах.

Речник заявив, що Кароль Навроцький готовий до переговорів з цього приводу з міністром закордонних справ Радославом Сікорським. При цьому він зазначив, що кандидатура Лукасевича, однак, може не отримати схвалення президента.

"Закликаю уважно ознайомитися з біографією пана Лукасевича та тим, чим він займався в минулому. Крім того, закликаю прислухатися до виступу пана Лукасевича під час відзначення річниці Волинської трагедії", – пояснив Лешкевич.

На такі слова речника президента різко відреагував міністр закордонних справ. У своєму коментарі він, зокрема, згадав ситуацію в Конституційному суді та те, що Кароль Навроцький не хотів приймати присягу деяких суддів, обраних Сеймом.

"Ні, пане Лешкевич. Так само, як президент не має права відмовляти у приведенні до присяги суддів, обраних Сеймом, так само він не має права вибагливо ставитися до кандидатів, схвалених Сеймовою комісією з питань закордонних справ", – заявив Сікорський.

"Ви не є ані кадровим відділом Міністерства закордонних справ, ані двором "Короля-Сонця", – додав глава польської дипломатії, маючи на увазі короля Франції та Наварри у 1643–1715 роках Людовика XIV Великого, якого називали "Королем-Сонцем".

Король отримав таке прізвисько, оскільки вважав сонце своїм особистим символом. Воно мало уособлювати його абсолютну владу та божественне походження. Він також вважав себе центром всесвіту. Подібно до планет, що обертаються навколо сонця, так і всі мали обертатися навколо короля Людовика XIV Великого.

Тимчасовий повірений у справах Польщі зіштовхнувся з хвилею критики після своїх слів на церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

11 липня Лукасевич разом з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем брали участь в меморіальних заходах в українському місті Олика. Під час промови дипломат згадав про те, що українці також були жертвами насильства з польського боку.

Тоді Сікорський заступився за нього.

Президент Польщі Кароль Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.