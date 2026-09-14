Главе МИД Польши Радославу Сикорскому не понравились заявления пресс-секретаря президента Рафала Лешкевича о том, что Кароль Навроцкий может не одобрить кандидатуру посла в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Лешкевич в эфире радио отвечал на вопросы о назначении польского посла в Украине. Речь идет о Петере Лукасевиче, который с начала сентября 2024 года возглавляет польское посольство в качестве временного поверенного в делах.

Пресс-секретарь заявил, что Кароль Навроцкий готов к переговорам по этому поводу с министром иностранных дел Радославом Сикорским. При этом он отметил, что кандидатура Лукасевича, однако, может не получить одобрения президента.

"Призываю внимательно ознакомиться с биографией господина Лукасевича и тем, чем он занимался в прошлом. Кроме того, призываю прислушаться к выступлению господина Лукасевича во время празднования годовщины Волынской трагедии", – пояснил Лешкевич.

На такие слова пресс-секретаря президента резко отреагировал министр иностранных дел. В своем комментарии он, в частности, упомянул ситуацию в Конституционном суде и то, что Кароль Навроцкий не хотел принимать присягу некоторых судей, избранных Сеймом.

"Нет, господин Лешкевич. Так же, как президент не имеет права отказывать в приведении к присяге судей, избранных Сеймом, так же он не имеет права придирчиво относиться к кандидатам, одобренным Сеймовой комиссией по иностранным делам", – заявил Сикорский.

"Вы не являетесь ни кадровым отделом Министерства иностранных дел, ни двором „Короля-Солнца", – добавил глава польской дипломатии, имея в виду короля Франции и Наварры в 1643–1715 годах Людовика XIV, которого называли "Королём-Солнцем".

Король получил такое прозвище, поскольку считал солнце своим личным символом. Оно должно было олицетворять его абсолютную власть и божественное происхождение. Он также считал себя центром вселенной. Подобно планетам, вращающимся вокруг солнца, так и все должны были вращаться вокруг короля Людовика XIV.

Временный поверенный в делах Польши столкнулся с волной критики после своих слов на церемонии памяти жертв Волынской трагедии.

11 июля Лукасевич вместе с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем принимали участие в мемориальных мероприятиях в украинском городе Олика. Во время выступления дипломат упомянул о том, что украинцы также были жертвами насилия со стороны Польши.

Тогда Сикорский встал на защиту его.

Президент Польши Кароль Навроцкий в день памяти жертв Волынской трагедии призвал законодательно запретить в Польше красно-чёрный флаг ОУН-УПА.