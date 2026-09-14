Дрон залетів у повітряний простір Молдови на кордоні з Україною

Служба повітряних операцій Молдови зафіксувала несанкціонований проліт дрона, який ненадовго перетнув повітряний простір країни в районі населеного пункту Паланка.

Про це інформують у Міністерстві оборони Молдови, пише "Європейська правда".

Як повідомили у молдовському Міноборони, це відбулося на тлі масштабних атак Росії на Україну 14 вересня.

О 10:33 безпілотник увійшов у національний повітряний простір зі сторони населеного пункту Маяки Одеської області, перелетів державний кордон поблизу населеного пункту Паланка, та проник на глибину приблизно 500 метрів углиб Молдови. О 10:34 літальний апарат повернувся у повітряний простір України тим самим напрямком.

Перетин підтвердили як молдовські, так і українські прикордонники.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою. Серед постраждалих внаслідок російського удару був також громадянин Молдови.