Під час атаки РФ на пункт пропуску "Старокозаче" постраждав громадянин Молдови

Серед постраждалих внаслідок російського удару по пункту пропуску "Старокозаче" є також громадянин Молдови.

Про це молдовському каналу TV8 повідомили в МЗС Молдови, передає "Європейська правда".

Громадянин Республіки Молдова отримав поранення під час атаки безпілотника на контрольно-пропускний пункт "Старокозаче", в результаті якої загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення. Загиблі – громадяни України, а щодо інших постраждалих серед громадян Молдови на даний момент немає підтвердженої інформації.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ, потерпілий громадянин Молдови відмовився від госпіталізації та продовжив свою подорож на автомобілі до Кишинева.

Щодо молдовських транспортних засобів, які, як стверджується, були пошкоджені або знищені в результаті атаки, інформація наразі перевіряється. Перед цим у відкритому доступі з’явилося фото пошкодженого автобуса, на якому, як стверджується, було написано назву молдовської компанії.

"Ми перебуваємо в контакті з українськими органами влади та надамо підтверджені дані", – йдеться у повідомленні МЗС Молдови.

Як повідомлялося, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою.

Міністерство закордонних справ Молдови також засудило останні атаки РФ на Україну, зокрема, удар по пункту пропуску "Старокозаче", в результаті якого є загиблі і поранені.

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський удар по пункту пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні, а також порушення повітряного простору країни дроном типу "Герань".