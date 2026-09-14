Дрон вторгся в воздушное пространство Молдовы на границе с Украиной

Служба воздушных операций Молдовы зафиксировала несанкционированный пролет дрона, который ненадолго пересек воздушное пространство страны в районе населенного пункта Паланка.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в молдавском Минобороны, это произошло на фоне масштабных атак России на Украину 14 сентября.

В 10:33 беспилотник вошел в национальное воздушное пространство со стороны населенного пункта Маяки Одесской области, перелетел государственную границу вблизи населенного пункта Паланка и проник на глубину примерно 500 метров вглубь Молдовы. В 10:34 летательный аппарат вернулся в воздушное пространство Украины тем же направлением.

Пересечение подтвердили как молдовские, так и украинские пограничники.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой. Среди пострадавших в результате российского удара был также гражданин Молдовы.