Мерц вважає, що для Європи настають вирішальні "тижні чи місяці"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Європу чекають вирішальні тижні чи місці, які визначать долю континенту.

Про це він заявив на Європейському арктичному саміті у Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Канцлер закликав продовжувати підтримувати Україну в її оборонній війні проти Росії.

"Найімовірніше, попереду нас чекають вирішальні моменти – можливо, тижні чи місяці, – під час яких йтиметься про захист свободи та миру нашого континенту", – заявив Мерц.

Він додав, що тому зробить усе, що в його силах, аби зберегти підтримку України з боку Німеччини та переконати людей, що це відповідає інтересам Німеччини.

"Зараз ми маємо залишатися непохитними, доки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, зокрема й для Німеччини", – додав він.

Прем’єр Латвії Андріс Кулбергс у свою чергу заявив, що завдяки Україні решта Європи зараз має час на підготовку, однак цей час використовується неправильно.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.