Мерц считает, что для Европы наступают решающие "недели или месяцы"

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европу ждут решающие недели или месяцы, которые определят судьбу континента.

Об этом он заявил на Европейском арктическом саммите в Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Канцлер призвал продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной войне против России.

"Скорее всего, впереди нас ждут решающие моменты – возможно, недели или месяцы, – в ходе которых речь пойдет о защите свободы и мира нашего континента", – заявил Мерц.

Он добавил, что поэтому сделает все, что в его силах, чтобы сохранить поддержку Украины со стороны Германии и убедить людей, что это отвечает интересам Германии.

"Сейчас мы должны оставаться непоколебимыми, пока эта ужасная война не закончится. Если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, в том числе и для Германии", – добавил он.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс в свою очередь заявил, что благодаря Украине остальная Европа сейчас имеет время на подготовку, однако это время используется неправильно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.