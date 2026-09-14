В Латвии из-за забастовки отменят более тысячи автобусных рейсов

Из-за акции протеста "День без регионального общественного транспорта", организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA), в среду, 16 сентября, потенциально не состоится 1271 региональный автобусный рейс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Ассоциация перевозчиков отмечает, что акция организована с целью привлечь внимание к критической ситуации в сфере общественного транспорта, в частности из-за недостаточного государственного финансирования.

Перевозчики подчеркивают, что со времени подписания их долгосрочных договоров цены значительно выросли. Поэтому сейчас их необходимо пересмотреть, ведь в противном случае они не смогут предоставлять качественные услуги пассажирам.

Ассоциация обращает внимание на то, что в бюджете на этот год на общественный транспорт изначально было предусмотрено меньше государственного финансирования, чем требуется для полного обслуживания существующей сети маршрутов. В настоящее время в правительстве рассматривается решение о выделении дополнительных средств в размере 9,8 млн евро, чтобы государство могло оплатить объем перевозок, который оно заказало.

Напомним, министерство транспорта Латвии подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках, касающихся полного прекращения с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

А в Литве тем временем заявили, что пока нет оснований запрещать пассажирские рейсы в Беларусь и Россию.