Рекордное число британцев негативно относятся к Фараджу

Рекордная доля британских избирателей в настоящее время негативно относятся к лидеру партии правых популистов Reform UK Найджелу Фараджу.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании YouGov, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Доля британцев, негативно относящихся к Фараджу, составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.

Это рост на два процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем. Согласно тому же опросу, лишь 24% избирателей выразили положительное отношение к лидеру Reform UK.

Также отмечается, что доля тех, кто относится к Фараджу "очень негативно" (57%), не имеет аналогов среди лидеров других четырёх основных партий.

Новоназначенный премьер-министр от Лейбористской партии Энди Бернем, как и в прошлом месяце, продолжает пользоваться положительной оценкой среди 46% британцев, хотя доля тех, кто относится к нему негативно, за последний месяц выросла на шесть пунктов – до 39%.

YouGov опросил 2099 взрослых в Великобритании 9–10 сентября.

Эти результаты появились в сложное для Reform UK время, поскольку партия Фараджа, ранее одержавшая убедительную победу на местных выборах, сейчас находится под следствием парламентских органов в связи с недекларированным пожертвованием в размере 5 млн фунтов от криптомиллиардера Кристофера Харборна.

Позже двое помощников Фараджа – Дэн Джукс и руководитель отдела политики Джеймс Орр – ушли в отставку на время расследования тайной операции по выявлению незаконных пожертвований.

А сейчас партия получила рекордное финансирование в размере 72 млн фунтов от двух инвесторов.