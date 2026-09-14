Молдова й Україна не домовились щодо обсягу скидання води з Новодністровського водосховища

Молдовська та українська сторони, під час засідання Дністровської комісії 14 вересня, не дійшли згоди щодо обсягу води, який має бути скинутий зі водосховища в Новодністровську.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання ZDG.

Після аналізу гідрологічної ситуації українська сторона спочатку запропонувала скидати до Республіки Молдова лише той обсяг води, який фактично надходить у Новодністровське водосховище. Тобто – в середньому лише 22 кубометрів на секунду.

"Згодом, хоча наші аргументи змусили їх погодитися на збільшення витрати, це коригування виявилося недостатнім для досягнення консенсусу. Запропонований варіант означав би занадто різке зменшення обсягу води вниз за течією, враховуючи, що наразі витрата підтримується на рівні 60 кубометрів на секунду", – йдеться в повідомленні Національної адміністрації "Води Молдови".

За відсутності згоди засідання запропонували та відновити обговорення найближчими днями.

Як повідомив міністр охорони навколишнього середовища Георг Хайдер, дані за період з 1 по 13 вересня свідчать про збереження тривожно низького притоку води у верхній течії Дністра порівняно з нормами, характерними для цього періоду.

У першій половині цього місяця середньодобовий приплив води до водосховища "Новодністровськ" становив лише 22,7 м³/с, тоді як скидання підтримувалися на рівні 60 м³/с, згідно з рішенням Придністровської комісії від 28 серпня 2026 року. Через таку значну різницю між надходженням і відведенням запас води у водосховищі "Новодністровськ" продовжує стрімко зменшуватися.

Нагадаємо, через посуху, рівень води у водосховищі продовжує знижуватися ще з літа. Під час позачергового засідання Дністровської комісії 31 липня вирішили скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів на секунду.

Раніше Україна запропонувала скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів на секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи.

А у серпні через низький рівень води на Дністрі у Молдові запровадили заходи економії електроенергії та води.