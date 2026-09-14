Молдова и Украина не пришли к соглашению относительно объема сброса воды из Новоднестровского водохранилища

Молдавская и украинская стороны в ходе заседания Днестровской комиссии 14 сентября не пришли к соглашению относительно объема воды, который должен быть сброшен из водохранилища в Новоднестровске.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание ZDG.

После анализа гидрологической ситуации украинская сторона сначала предложила сбрасывать в Республику Молдова только тот объем воды, который фактически поступает в Новоднестровское водохранилище. То есть – в среднем всего 22 кубометра в секунду.

"Впоследствии, хотя наши аргументы заставили их согласиться на увеличение расхода, эта корректировка оказалась недостаточной для достижения консенсуса. Предложенный вариант означал бы слишком резкое уменьшение объема воды вниз по течению, учитывая, что в настоящее время расход поддерживается на уровне 60 кубометров в секунду", – говорится в сообщении Национальной администрации "Воды Молдовы".

В отсутствие согласия участники заседания предложили возобновить обсуждение в ближайшие дни.

Как сообщил министр охраны окружающей среды Георг Хайдер, данные за период с 1 по 13 сентября свидетельствуют о сохранении тревожно низкого притока воды в верхнем течении Днестра по сравнению с нормами, характерными для этого периода.

В первой половине этого месяца среднесуточный приток воды в водохранилище "Новоднестровск" составлял всего 22,7 м³/с, тогда как сброс поддерживался на уровне 60 м³/с, согласно решению Приднестровской комиссии от 28 августа 2026 года. Из-за столь значительной разницы между притоком и оттоком запас воды в водохранилище "Новоднестровск" продолжает стремительно уменьшаться.

Напомним, из-за засухи уровень воды в водохранилище продолжает снижаться еще с лета. Во время внеочередного заседания Днестровской комиссии 31 июля было решено сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду.

Ранее Украина предложила сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи.

А в августе из-за низкого уровня воды на Днестре в Молдове ввели меры по экономии электроэнергии и воды.