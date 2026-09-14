Трамп заявил, что Иран хочет скорейшего заключения соглашения, но решение за США

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение.

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран, который, по его словам, "переживает крах", стремится как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами.

В то же время, по его словам, именно он решит, "стоит ли США вступать в переговоры".

"Иран, который терпит крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение. Я решу, стоит ли Соединенным Штатам Америки вступать в переговоры – мы открыты для такой возможности", – заявил Трамп.

Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на ее возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня и показывает, насколько избиратели недовольны тем, как глава Белого дома справляется с экономикой и проблемой стоимости жизни.