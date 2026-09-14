Прем’єр Латвії: ЄС починає усвідомлювати загрозу, яку становить Росія

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що Брюссель починає усвідомлювати загрозу безпеці, яку Росія становить для Європейського Союзу.

Про це він сказав у коментарі Euronews, пише "Європейська правда".

На тлі російського удару по локомотиву пасажирського потяга в Україні біля кордону з Польщею Кулбергс заявив, що ЄС починає усвідомлювати загрозу безпеці від Росії.

"Ми мали рацію, чи не так? Ми всім говорили, що це станеться. Ми знаємо цього ведмедя як свої п’ять пальців: що він думає, як діє – адже ми були окуповані [Росією] 50 років. Ми знаємо всі його хитрощі", – сказав він.

За його словами, лідери лише зараз усвідомлюють серйозність ситуації.

"Тепер усі прислухаються. Коли я зустрічаюся з [європейськими] лідерами, вони розуміють, про що ми говоримо. Ще два роки тому все було інакше", – зазначив прем’єр Латвії.

Хоча латвійський лідер не вірить, що Росія відкриє "другий фронт", він все ж попередив, що ЄС тепер повинен перетворити це розуміння на конкретні дії.

"Ті, хто готуються до найгіршого, мають мир", – сказав він.

На його думку, Європейський Союз має "продемонструвати силу", а також "остаточно визначитися" щодо підтримки України.

"Хуліган розуміє силу, і саме це ми маємо продемонструвати. Справжню силу – війська на місцях, інвестиції в нашу безпеку та демонстрацію нашої потужності (...) Україну атакують балістичними ракетами, яких Росія виробляє набагато більше. А що в них міститься? Західні компоненти. Ми досі постачаємо Росії матеріали для виробництва ракет, якими вона атакує Україну, а потім допомагаємо Україні додатковими коштами для відбиття цих атак", – додав Кулбергс.

Як писали, Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда, що курсував за маршрутом Київ – Варшава, та вантажівку, яка перебувала поблизу кордону між Україною та Польщею.

В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був і колишній глава ЦРУ Девід Петреус, кажуть в "Укрзалізниці".

А він, своєю чергою, попередив, що Молдова може стати наступною ціллю російського диктатора Владіміра Путіна.