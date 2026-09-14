Премьер-министр Латвии: ЕС начинает осознавать угрозу, которую представляет Россия

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что Брюссель начинает осознавать угрозу безопасности, которую Россия представляет для Европейского Союза.

Об этом он заявил в комментарии Euronews, пишет "Европейская правда".

На фоне российского удара по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей Кулбергс заявил, что ЕС начинает осознавать угрозу безопасности со стороны России.

"Мы были правы, не так ли? Мы всем говорили, что это произойдет. Мы знаем этого медведя как свои пять пальцев: что он думает, как действует – ведь мы были оккупированы [Россией] 50 лет. Мы знаем все его уловки", – сказал он.

По его словам, лидеры только сейчас осознают серьезность ситуации.

"Теперь все прислушиваются. Когда я встречаюсь с [европейскими] лидерами, они понимают, о чем мы говорим. Еще два года назад все было иначе", – отметил премьер Латвии.

Хотя латвийский лидер не верит, что Россия откроет "второй фронт", он все же предупредил, что ЕС теперь должен претворить это понимание в конкретные действия.

"Те, кто готовятся к худшему, обретают покой", – сказал он.

По его мнению, Европейский Союз должен "продемонстрировать силу", а также "окончательно определиться" в вопросе поддержки Украины.

"Хулиган понимает силу, и именно это мы должны продемонстрировать. Настоящую силу – войска на местах, инвестиции в нашу безопасность и демонстрацию нашей мощи (...) Украину атакуют баллистическими ракетами, которых Россия производит гораздо больше. А что в них содержится? Западные компоненты. Мы до сих пор поставляем России материалы для производства ракет, которыми она атакует Украину, а затем помогаем Украине дополнительными средствами для отражения этих атак", – добавил Кулбергс.

Как сообщалось, Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда, курсировавшего по маршруту Киев – Варшава, и по грузовику, находившемуся вблизи границы между Украиной и Польшей.

В другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент этой атаки, находился и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, сообщают в "Укрзализныце".

А он, в свою очередь, предупредил, что Молдова может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина.