Президент Литви прокоментував збиття дрона над територією країни

Президент Литви Гітанас Науседа подякував союзникам у НАТО за збиття над країною дрона-порушника та зазначив, що в умовах ескалації війни РФ проти України слід бути готовими до подібних інцидентів.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.

Науседа зазначив, що безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви, був збитий винищувачами патрульної місії НАТО.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

"Вдячний військовослужбовцям країн-союзників за швидку реакцію. У час, коли Росія посилює свою агресію проти України, така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Литва буде захищати свій повітряний простір разом із союзниками у НАТО", – прокоментував президент.

Нагадаємо, у Збройних силах Литви оголосили, що в ніч проти вівторка італійські патрульні винищувачі місії НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Перед тим у південних районах – включно зі столицею Вільнюсом – оголошували повітряну тривогу "жовтого" рівня, а місцеві мешканці ділились у соцмережах, що чують, як літають винищувачі. Згодом тривогу оголосили також у Каунасі.

Уламки впали в центральній частині країни, неподалік Каунаса. Фахівці ще встановлюють конкретний тип апарата. Припускають, що він залетів через територію Білорусі.

Це ймовірно перший випадок збиття дрона-порушника над територією Литви.

У серпні дрон-порушник збили над територією Латвії, що сталося вже не вперше. Перший раз винищувачі НАТО над Балтією збили БпЛА над територією Естонії, тоді йшлося про український ударний дрон, що збився з курсу.

У серпні винищувач НАТО з Іспанії збив дрон над Румунією.