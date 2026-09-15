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Президент Литви прокоментував збиття дрона над територією країни

Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 08:09 — Марія Ємець

Президент Литви Гітанас Науседа подякував союзникам у НАТО за збиття над країною дрона-порушника та зазначив, що в умовах ескалації війни РФ проти України слід бути готовими до подібних інцидентів.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.

Науседа зазначив, що безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви, був збитий винищувачами патрульної місії НАТО.

"Вдячний військовослужбовцям країн-союзників за швидку реакцію. У час, коли Росія посилює свою агресію проти України, така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Литва буде захищати свій повітряний простір разом із союзниками у НАТО", – прокоментував президент. 

Нагадаємо, у Збройних силах Литви оголосили, що в ніч проти вівторка італійські патрульні винищувачі місії НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Перед тим у південних районах – включно зі столицею Вільнюсом – оголошували повітряну тривогу "жовтого" рівня, а місцеві мешканці ділились у соцмережах, що чують, як літають винищувачі. Згодом тривогу оголосили також у Каунасі. 

Уламки впали в центральній частині країни, неподалік Каунаса. Фахівці ще встановлюють конкретний тип апарата. Припускають, що він залетів через територію Білорусі. 

Це ймовірно перший випадок збиття дрона-порушника над територією Литви. 

У серпні дрон-порушник збили над територією Латвії, що сталося вже не вперше. Перший раз винищувачі НАТО над Балтією збили БпЛА над територією Естонії, тоді йшлося про український ударний дрон, що збився з курсу.

У серпні винищувач НАТО з Іспанії збив дрон над Румунією.

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Литва Війна з РФ
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