Президент Литвы прокомментировал сбитие дрона над территорией страны

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил союзников по НАТО за сбивание над страной дрона-нарушителя и отметил, что в условиях эскалации войны РФ против Украины следует быть готовыми к подобным инцидентам.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал этот комментарий в своём X.

Науседа отметил, что беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями патрульной миссии НАТО.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

"Благодарен военнослужащим стран-союзниц за быструю реакцию. В то время, когда Россия усиливает свою агрессию против Украины, такая готовность жизненно важна для нашего региона. Литва будет защищать своё воздушное пространство вместе с союзниками по НАТО", – прокомментировал президент.

Напомним, в Вооруженных силах Литвы сообщили, что в ночь на вторник итальянские патрульные истребители миссии НАТО сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство страны.

Перед тем в южных районах – включая столицу Вильнюс – объявили воздушную тревогу "желтого" уровня, а местные жители делились в соцсетях, что слышат, как летают истребители. Впоследствии тревогу объявили также в Каунасе.

Обломки упали в центральной части страны, недалеко от Каунаса. Специалисты пока устанавливают конкретный тип аппарата. Предполагают, что он залетел через территорию Беларуси.

Это, вероятно, первый случай сбивания нарушителя-дрона над территорией Литвы.

В августе беспилотник был сбит над территорией Латвии, что произошло уже не впервые. Впервые истребители НАТО над Балтией сбили беспилотник над территорией Эстонии, тогда речь шла об украинском ударном дроне, сбившемся с курса.

Также в августе истребитель НАТО из Испании сбил дрон над Румынией.