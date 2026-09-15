Прем’єрка Данії відреагувала на інцидент з російським фрегатом

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала серйозним інцидент з російським фрегатом, який випустив сигнальні ракети у бік вертольота данських Збройних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці данського уряду наводить TV2.

Водночас Фредеріксен не вважає дивним, що подібний інцидент стався так близько до данських вод.

"Це частина тієї тенденції, яку ми спостерігаємо по всій Європі. Росія стає дедалі агресивнішою та самовпевненішою, вона посилила гібридну війну проти Європи. Вона випробовує та кидає виклик НАТО. Росія прагне залякати та посіяти розбрат. Наша відповідь – ще тісніше об’єднатися та зміцнити оборону Данії та Європи", – зазначила вона.

Нагадаємо, у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус скликав усіх речників з питань оборони у Фолькетингу (парламенті) на брифінг через інцидент з російським фрегатом.