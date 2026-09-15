Міністр оборони Данії скликає засідання через інцидент з російським фрегатом

Міністр оборони Данії Єппе Бруус скликав усіх речників з питань оборони у Фолькетингу (парламенті) на брифінг через інцидент з російським фрегатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Коментуючи інцидент, Бруус зазначив, що Данія не перебуває в ситуації, яка вимагає застосування статей 4 або 5 Договору про НАТО.

"Ні, не перебуваємо. Але ми викликаємо посла на зустріч. Це також є проблемою, оскільки це вкрай непрофесійна поведінка екіпажу. Існує безліч способів зв’язатися з вертольотом. Ми ставимося до цього дуже серйозно, але поки що не дійшли до такого етапу", – зазначив міністр.

Стаття 4 НАТО дозволяє союзникам обговорити питання безпеки. Стаття 5 передбачає, що напад на одного союзника має розглядатися як напад на всіх союзників.

Нагадаємо, у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Наприкінці серпня повідомляли, що Королівський флот Британії три доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів.

В липні російський корабель провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра.