Премьер Дании отреагировала на инцидент с российским фрегатом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала серьезным инцидент с российским фрегатом, который выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета датских Вооруженных сил.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы датского правительства приводит TV2.

В то же время Фредериксен не считает удивительным, что подобный инцидент произошел так близко к датским водам.

"Это часть той тенденции, которую мы наблюдаем по всей Европе. Россия становится все более агрессивной и самоуверенной, она усилила гибридную войну против Европы. Она испытывает и бросает вызов НАТО. Россия стремится запугать и посеять раздор. Наш ответ – еще теснее объединиться и укрепить оборону Дании и Европы", – отметила она.

Напомним, в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус созвал всех представителей по вопросам обороны в парламенте на брифинг в связи с инцидентом с российским фрегатом.