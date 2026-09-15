Экс-президент Франции предупреждает о риске протестов "желтых жилетов" из-за цен на топливо

Бывший президент Франции Франсуа Олланд не исключает возрождения движения, подобного "желтым жилетам".

Об этом он сообщил в студии RTL, сообщает "Европейская правда".

Заявление Олланда прозвучало на фоне сообщений в соцсетях, где уже анонсируются протесты "желтых жилетов" на 17 октября.

"Это всегда риск, когда французы уже несколько месяцев находятся в такой деликатной, сложной ситуации, когда нам обещают, что цена на бензин снизится, а она продолжает расти", – сказал экс-президент.

По словам Франсуа Олланда, подорожание связано с ситуацией в мире. Но, по его мнению, французское правительство должно реагировать. В первую очередь – чтобы поддержать профессии, которым для работы требуется топливо: рыбаков, фермеров, перевозчиков и т. д.

"Жёлтые жилеты" – спонтанное протестное движение во Франции, начавшееся 17 ноября 2018 года. Причиной митингов стал рост цен на топливо, впоследствии участники требовали отставки президента Эмманюэля Макрона. Со временем протесты, интенсивность которых возобновлялась в ответ на политическую ситуацию, стихли, отчасти из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Напомним, цены на топливо растут во всём мире. Причиной для этого стала новая эскалация войны на Ближнем Востоке, когда 9 сентября США и Иран обменялись ударами по военным судам.

Президент США Дональд Трамп обвинил украинские удары по российским нефтебазам в дефиците дизельного топлива в мире. А впоследствии заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам РФ.