ЗМІ: Франція добивається зняття санкцій з Усманова задля звільнення своїх громадян в Азербайджані

За несподіваною вимогою Франції виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Алішера Усманова стоять сподівання звільнити кількох своїх громадян у рамках обміну з Азербайджаном.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три поінформованих джерела, пише "Європейська правда".

Причиною, через яку Париж несподівано доєднався до Словаччини у вимогах виключити Усманова із санкційного списку ЄС, є спроба організувати обмін з Азербайджаном – щоб визволити кількох французьких громадян. Питання санкцій проти Усманова стало частиною цього торгу.

Офіційно Франція ухиляється від будь-яких коментарів щодо деталей.

Неназваний французький дипломат навіть в анонімних коментарях сказав лише про те, що у Франції є на це своя конкретна причина в питаннях нацбезпеки і Париж "прагне позитивно відповісти нашим міжнародним партнерам, які зверталися щодо Усманова". Одночасно він сказав, що Франція продовжує залишатися рішучим прихильником максимального санкційного тиску на російську воєнну машину.

Представники інших країн-членів ЄС непублічно нарікали, що Париж не пояснює своєї несподіваної позиції.

"Такий крок означав би не лише винагородження Росії, а й винагородження за ув’язнення європейських громадян", – прокоментував неназваний європейський дипломат.

Нагадаємо, через цю позицію Франції і Словаччини ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів – щоб виграти час на додаткові перемовини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає ЄС не знімати санкції з російських олігархів.