СМИ: Франция добивается снятия санкций с Усманова ради освобождения своих граждан в Азербайджане

За неожиданным требованием Франции исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Алишера Усманова стоят надежды на освобождение нескольких своих граждан в рамках обмена с Азербайджаном.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника, пишет "Европейская правда".

Причина, по которой Париж неожиданно присоединился к Словакии в требованиях исключить Усманова из санкционного списка ЕС, заключается в попытке организовать обмен с Азербайджаном – чтобы освободить нескольких французских граждан. Вопрос санкций против Усманова стал частью этих переговоров.

Официально Франция уклоняется от каких-либо комментариев относительно деталей.

Неназванный французский дипломат даже в анонимных комментариях сказал лишь о том, что у Франции есть на это своя конкретная причина, связанная с вопросами национальной безопасности, и Париж "стремится дать положительный ответ нашим международным партнерам, которые обращались по поводу Усманова". В то же время он отметил, что Франция по-прежнему остается решительным сторонником максимального санкционного давления на российскую военную машину.

Представители других стран-членов ЕС непублично жаловались, что Париж не объясняет свою неожиданную позицию.

"Такой шаг означал бы не только вознаграждение России, но и вознаграждение за заключение европейских граждан", – прокомментировал неназванный европейский дипломат.

Напомним, из-за этой позиции Франции и Словакии ЕС продлил санкции против Путина и Лаврова лишь на семь дней – чтобы выиграть время для дополнительных переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает ЕС не снимать санкции с российских олигархов.