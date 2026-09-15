FT: Люксембург почне вимагати зняття санкцій з Фрідмана у разі поступки в ЄС щодо Усманова

Люксембург нібито налаштований почати вимагати виключення із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, якщо Франції та Словаччині все ж вдасться "протиснути" свою вимогу щодо Алішера Усманова.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Під час останнього обговорення Люксембург підтримав продовження персональних санкцій ЄС за російську агресію, але дав зрозуміти, що якщо Усманова виключать, то він вимагатиме виключення також Фрідмана, стверджують двоє співрозмовників.

Також співрозмовники стверджують, що за несподіваною вимогою Франції виключити зі списку Усманова стоять сподівання звільнити кількох своїх громадян у рамках обміну з Азербайджаном.

Нагадаємо, через цю позицію Франції і Словаччини ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів – щоб виграти час на додаткові перемовини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає ЄС не знімати санкції з російських олігархів.