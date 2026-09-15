FT: Люксембург начнёт требовать снятия санкций с Фридмана в случае уступок ЕС по Усманову

Люксембург якобы настроен начать требовать исключения из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, если Франции и Словакии все же удастся "протолкнуть" свое требование в отношении Алишера Усманова.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В ходе последнего обсуждения Люксембург поддержал продление персональных санкций ЕС в связи с российской агрессией, но дал понять, что если Усманова исключат, то он будет требовать исключения также и Фридмана, утверждают двое собеседников.

Также собеседники утверждают, что за неожиданным требованием Франции исключить из списка Усманова стоят надежды на освобождение нескольких своих граждан в рамках обмена с Азербайджаном.

Напомним, из-за этой позиции Франции и Словакии ЕС продлил санкции против Путина и Лаврова лишь на семь дней – чтобы выиграть время для дополнительных переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает ЕС не снимать санкции с российских олигархов.