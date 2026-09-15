Посланець Трампа приїхав у Білорусь на переговори з Лукашенком

Спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул у вівторок прибув до Мінська.

Про це повідомляє БЕЛТА, інформує "Європейська правда".

У Мінську Коул провів переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Згідно з офіційним повідомленням білоруської сторони, у переговорах також беруть участь прем’єр-міністр Александр Турчин, голова КДБ Іван Тертель та постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

В ході переговорів Коул передав вітання від президента США Дональда Трампа.

"Він (Трамп. – Ред.) всіляко підтримує все, що ми робимо", – сказав він.

Нагадаємо, вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут; натомість у Росію віддали археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Молдова повернула з РФ двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

У червні Вашингтон повідомив демократичним силам Білорусі в екзилі про затримки у звільненні більшої кількості політв’язнів.