Посланник Трампа прибыл в Беларусь на переговоры с Лукашенко

Специальный посланник президента США по делам Беларуси Джон Коул во вторник прибыл в Минск.

Об этом сообщает БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

В Минске Коул провел переговоры с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно официальному сообщению белорусской стороны, в переговорах также принимают участие премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

В ходе переговоров Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа.

"Он (Трамп. – Ред.) всячески поддерживает все, что мы делаем", – сказал он.

Напомним, днем 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут; в свою очередь, в Россию передали археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Молдова вернула из РФ двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александра Белана, а также гражданку России, действовавшую против интересов Молдовы.

В июне Вашингтон сообщил демократическим силам Беларуси в изгнании о задержках в освобождении большего числа политзаключенных.