Російський посол звинуватив Данію в інциденті між фрегатом РФ і данським гелікоптером

Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.

Як повідомляє "Європейська правда", його письмові коментарі щодо інциденту наводить DR.

Посол РФ Владімір Барбін заявив, що російська сторона планує розібратись в обставинах інциденту, але данські військові, мовляв, вже не вперше "здійснювали небезпечні маневри біля російських військових суден", а данський гелікоптер "поводився провокативно".

"Спроби данської сторони пояснити провокативні дії гелікоптера щодо російського фрегата "рутинною практикою" викликають серйозне занепокоєння щодо потенційних наслідків такої недбалості", – заявив російський дипломат.

Він додав, що Копенгаген, мовляв, ніколи не висловлював зацікавленості у запобіганні ескалації на морі та застосуванні заходів розбудови довіри.

"Неодноразові пропозиції Росії дослідити можливості угоди щодо запобігання інцидентів на морі, яка б охопила море і повітряний простір над цими водами, послідовно відкидалися данською стороною", – заявив посол.

Водночас у Міноборони Данії наголосили, що гелікоптер збройних сил мав абсолютно легітимні причини маневрувати там, де маневрував.

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.







