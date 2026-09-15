Российский посол обвинил Данию в инциденте между фрегатом РФ и датским вертолётом

Посол РФ в Копенгагене заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.

Как сообщает "Европейская правда", его письменные комментарии по поводу инцидента приводит DR.

Посол РФ Владимир Барбин заявил, что российская сторона планирует разобраться в обстоятельствах инцидента, но датские военные, мол, уже не впервые "совершали опасные маневры вблизи российских военных кораблей", а датский вертолёт "вел себя провокационно".

"Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата как "рутинную практику" вызывают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными последствиями такой халатности", – заявил российский дипломат.

Он добавил, что Копенгаген, мол, никогда не выражал заинтересованности в предотвращении эскалации на море и применении мер укрепления доверия.

"Неоднократные предложения России изучить возможности заключения соглашения о предотвращении инцидентов на море, которое охватывало бы море и воздушное пространство над этими водами, последовательно отвергались датской стороной", – заявил посол.

В то же время в Минобороны Дании подчеркнули, что вертолёт вооружённых сил имел абсолютно легитимные причины маневрировать там, где маневрировал.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолёта.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.