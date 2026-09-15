Данія викликала російського посла через інцидент з фрегатом і вертольотом

Данія викликала посла РФ після того, як російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Данії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник данського зовнішньополітичного відомства Ларс Льокке Расмуссен, дії російського фрегата були "абсолютно неприйнятними".

"Тому посла Росії викликано на бесіду щодо цього інциденту", – підкреслив він.

Нагадаємо, у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус скликав усіх речників з питань оборони у парламенті на брифінг через інцидент з російським фрегатом.

Коментуючи інцидент, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен вказала, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.