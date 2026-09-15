Які несподіванки принесли вибори у Швеції і хто може сформувати новий уряд

Перемога з присмаком поразки та визначеність без визначеності – такий перший підсумок виборів до парламенту Швеції, що відбулися минулої неділі.

Як і прогнозували опитування, відрив між опозиційними "червоно-зеленими" партіями та блоком керівної правої "коаліції Tidö" виявився мінімальним. Настільки, що на одному з етапів проміжного підрахунку голосів опозиція мала перевагу лише в один мандат.

З подальшим підрахунком розрив знову збільшився і перемога опозиції виглядає вже більш впевненою.

Про попередні результати виборів до парламенту Швеції і те, як може змінитися влада у Стокгольмі, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Ліва перемога у Швеції. Що показали вибори у друзів України та чи буде там уряд соціалістів. Далі – стислий її виклад.

Попередні результати – на основі 95% підрахованих голосів – підтвердили лідерство соціал-демократів та їхніх найімовірніших коаліційних партнерів.

Але загальна невизначеність щодо кольорів майбутнього уряду Швеції поки зберігається.

Незначний відрив між партіями опозиції та партіями коаліції створив ситуацію, коли навіть залишок непорахованих голосів ще може вплинути на фінальний розподіл мандатів.

З поточними результатами умовний блок опозиції отримує 176 мандатів, блок урядової "коаліції Tidö" – 173, їх розділяють трохи більше 30 тисяч голосів.

Голоси діаспори та поштові голоси – яких не вистачає до фінального результату – дорахують не раніше як у середу-четвер, а остаточні офіційні результати будуть відомі орієнтовно за тиждень.

Але підсумкові цифри – лише одна складова інтриги. Немає визначеності також з тим, як зможуть домовитися між собою та з потенційними прем’єрами "середні" партії, передусім "Центристи".

Опозиційні соціал-демократи на чолі з Магдаленою Андерссон із впевненим відривом здобули найбільше голосів (близько 28%) і будуть найбільшою фракцією у Риксдагу.

На другому місці (близько 20% голосів) опинилися "Помірковані" чинного прем’єра Ульфа Крістерссона.

Найбільшою сенсацією виборів стала невдача правих популістів "Шведських демократів" з результатом 17,5%. Це суттєво менше, аніж амбітні очікування партії.

Попри формальну перемогу Магдалени Андерссон, лідер "Поміркованих" Ульф Крістерссон вже дав зрозуміти, що не вважає результат виборів поразкою та не відмовляється від шансів сформувати уряд; він прогнозує складні переговори.

Партії Tidö ("Помірковані", "Християнські демократи", "Ліберали" і "Шведські демократи") разом мають менше голосів, аніж потрібно для більшості, і потребують ще чиєїсь підтримки – потенційно, "Центристів". Проте ті досі послідовно наголошували, що не готові погоджуватися на участь "Шведських демократів" в уряді.

Формування коаліції на чолі з прем’єркою Андерссон має свої проблеми – для такої більшості потрібна одночасна участь і "Центристів", і "Лівих", між якими є численні ідейні розбіжності. Під час кампанії "Центристи" заявили, що не підтримають уряд за участю "Лівих", а "Ліві" – що не підтримають уряд, до якого не будуть запрошені.

Втім, від "Центристів" вже пролунав сигнал про те, що вони налаштовані на коаліцію з Магдаленою Андерссон.

Чи готові будуть "середні" партії йти на компроміси і з ким саме, чи усе скінчиться "лівим" або "правим" урядом меншості? Відповідь на це дадуть фінальні результати голосування та подальші перемовини.

А для України головним є те, що підтримка Швеції безсумнівно збережеться – яким би не було прізвище наступного прем’єр-міністра. В країні склався широкий суспільний і політичний консенсус щодо підтримки Києва.

Докладніше – в матеріалі Марії Ємець Ліва перемога у Швеції. Що показали вибори у друзів України та чи буде там уряд соціалістів.