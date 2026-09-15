Какие неожиданности принесли выборы в Швеции и кто может сформировать новое правительство

Победа с привкусом поражения и определенность без определенности – таков первый итог выборов в парламент Швеции, состоявшихся в минувшее воскресенье.

Как и прогнозировали опросы, отрыв между оппозиционными "красно-зелеными" партиями и блоком правящей правой "коалиции Tidö" оказался минимальным. Настолько, что на одном из этапов промежуточного подсчета голосов оппозиция имела преимущество всего в один мандат.

С дальнейшим подсчетом разрыв снова увеличился, и победа оппозиции выглядит уже более уверенной.

О предварительных результатах выборов в парламент Швеции и о том, как может измениться власть в Стокгольме, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Левая победа в Швеции. Что показали выборы у друзей Украины и будет ли там правительство социалистов. Далее – краткое изложение статьи.

Предварительные результаты – на основе 95% подсчитанных голосов – подтвердили лидерство социал-демократов и их наиболее вероятных коалиционных партнеров.

Но общая неопределенность относительно политической ориентации будущего правительства Швеции пока сохраняется.

Незначительный отрыв между партиями оппозиции и партиями коалиции создал ситуацию, когда даже оставшиеся подсчитать голоса еще могут повлиять на окончательное распределение мандатов.

По текущим результатам условный блок оппозиции получает 176 мандатов, блок правящей "коалиции Tidö" – 173, их разделяет чуть более 30 тысяч голосов.

Голоса диаспоры и почтовые голоса – которых не хватает для окончательного результата – подсчитают не раньше среды-четверга, а окончательные официальные результаты будут известны примерно через неделю.

Но итоговые цифры – лишь одна из составляющих интриги. Нет определенности также в том, как смогут договориться между собой и с потенциальными премьерами "средние" партии, прежде всего "Центристы".

Оппозиционные социал-демократы во главе с Магдаленой Андерссон с уверенным отрывом набрали наибольшее количество голосов (около 28%) и станут крупнейшей фракцией в Риксдаге.

На втором месте (около 20% голосов) оказались "Умеренные" действующего премьера Ульфа Кристерссона.

Самой большой сенсацией выборов стал провал правых популистов "Шведских демократов" с результатом 17,5%. Это существенно меньше, чем амбициозные ожидания партии.

Несмотря на формальную победу Магдалены Андерссон, лидер "Умеренных" Ульф Кристерссон уже дал понять, что не считает результат выборов поражением и не отказывается от шансов сформировать правительство; он прогнозирует сложные переговоры.

Партии Tidö ("Умеренные", "Христианские демократы", "Либералы" и "Шведские демократы") в совокупности имеют меньше голосов, чем требуется для большинства, и нуждаются в чьей-то поддержке – потенциально, "Центристов". Однако те до сих пор последовательно подчеркивали, что не готовы соглашаться на участие "Шведских демократов" в правительстве.

Формирование коалиции во главе с премьер-министром Андерссон сопряжено с определенными проблемами – для такого большинства необходимо одновременное участие и "Центристов", и "Левых", между которыми существуют многочисленные идеологические разногласия. Во время кампании "Центристы" заявили, что не поддержат правительство с участием "Левых", а "Левые" – что не поддержат правительство, в которое их не пригласят.

Впрочем, от "Центристов" уже прозвучал сигнал о том, что они настроены на коалицию с Магдаленой Андерссон.

Готовы ли будут "средние" партии идти на компромиссы и с кем именно, или всё закончится "левым" или "правым" правительством меньшинства? Ответ на этот вопрос дадут окончательные результаты голосования и последующие переговоры.

А для Украины главное – то, что поддержка Швеции, несомненно, сохранится, каким бы ни было имя следующего премьер-министра. В стране сложился широкий общественный и политический консенсус в отношении поддержки Киева.

Подробнее – в материале Марии Емец Левая победа в Швеции. Что показали выборы у друзей Украины и будет ли там правительство социалистов.