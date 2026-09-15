В Финляндии расследуют серьезное нарушение санкций: в РФ вывезли товары на миллионы евро

В Финляндии таможня проводит расследование по подозрению в незаконном ввозе в РФ товаров на сумму до шести миллионов евро в обход европейских санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По данным таможни, представители компаний из Восточной Финляндии организовали поставки товаров в Россию с нарушением режима санкций.

Отмечается, что одна из компаний отвечала за экспортные операции, другая – за хранение товаров.

Экспортная компания заявила таможенной службе, что отправляет товары в Казахстан и Турцию, однако, согласно данным предварительного расследования, товары были вывезены в Россию.

Таможня подозревает, что в Россию были вывезли гидравлические насосы, двигатели и различные клапаны на сумму около 5,9 миллиона евро.

С июля 2022 года экспорт этих товаров в РФ запрещен в соответствии с регламентом санкций ЕС.

Таможня подозревает двух человек в серьезном нарушении режима санкций. Предварительное расследование дела близится к завершению.

По данным таможни, материалы будут переданы в прокуратуру Восточной Финляндии до конца года.

Один из подозреваемых также является ответчиком по четырём другим делам о нарушении санкций, которые рассматриваются в окружном суде Южной Карелии.

Напомним, в начале июля суд в Финляндии признал виновным в нарушении европейских санкций финского бизнесмена Ристо Риихимяки, который занимался экспортом грузовиков и прицепов в соседнюю Россию.

В феврале Германия арестовала 5 человек по подозрению в оборонных закупках для России.

Кроме того, бизнесмена из Гамбурга заподозрили во ввозе российских товаров в обход санкций.