Міністр оборони Литви: збитий вночі дрон попередньо не містив вибухових речовин

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас у вівторок у другій половині дня заявив, що дрон, який влетів на територію країни, попередньо не містив вибухових речовин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр національної оборони зазначив, що винищувач, який збив дрон, захистив повітряний простір не лише Литви, а й НАТО.

"Цей інцидент показав, що ми здатні діяти злагоджено, як одна команда, ми здатні вчасно реагувати, приймати необхідні рішення та нейтралізувати об’єкти, що проникли на територію Литви, тим самим забезпечуючи безпеку наших громадян", – прокоментував Каунас.

За словами міністра, наразі відомо, що безпілотник прилетів з Білорусі, але поки що не ясно, якого саме типу це безпілотник.

"Наразі зібрано деталі, уламки дрона, а також проводиться обшук додаткової території з метою пошуку інших фрагментів. Буде проведено додаткове розслідування, докладаються зусилля, щоб, наскільки це можливо, визначити маршрут дрона, після чого можна буде оцінити, чи це російський дрон і можлива провокація, чи це дрон іншої країни, скажімо, оборонний дрон. Поки що не варто робити поспішних висновків", – зазначив Каунас.

За словами міністра, згідно з наявними на цей час даними, дрон, що влетів на територію Литви, не містив вибухових речовин.

"Попередньо здається, що безпілотник не містив вибухових речовин, але це дуже, дуже попередня інформація, її зараз уточнюють. Давайте почекаємо, доки інформація стане точною. Проводиться обшук на ширшій території, і коли ми матимемо повну картину, зможемо все розповісти", – сказав Каунас.

Міністр додав, що хоча війна в Україні може здаватися віддаленою, вона, на жаль, поширюється.

"Росія не хоче миру, вона не сідає за стіл мирних переговорів, Путін не хоче миру. Якщо ми не досягнемо миру, якщо ми не змусимо Росію вести переговори про мир, на жаль, таких інцидентів у Балтійському регіоні може побільшати", – попередив Каунас.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України, а Румунія – через кілька безпілотників неподалік кордону з Україною. В обох випадках порушення повітряного простору не зафіксували.