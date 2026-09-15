Министр обороны Литвы: сбитый ночью дрон, предварительно, не содержал взрывчатых веществ

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас во вторник во второй половине дня заявил, что дрон, залетевший на территорию страны, по предварительным данным, не содержал взрывчатых веществ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр национальной обороны отметил, что истребитель, сбивший дрон, защитил воздушное пространство не только Литвы, но и НАТО.

"Этот инцидент показал, что мы способны действовать слаженно, как одна команда, мы способны своевременно реагировать, принимать необходимые решения и нейтрализовывать объекты, проникшие на территорию Литвы, тем самым обеспечивая безопасность наших граждан", – прокомментировал Каунас.

По словам министра, на данный момент известно, что беспилотник прилетел из Беларуси, но пока не ясно, какого именно типа этот беспилотник.

"В настоящее время собраны детали, обломки дрона, а также проводится обыск дополнительной территории с целью поиска других фрагментов. Будет проведено дополнительное расследование, предпринимаются усилия, чтобы, насколько это возможно, определить маршрут дрона, после чего можно будет оценить, является ли это российским дроном и возможной провокацией, или это дрон другой страны, скажем, оборонный дрон. Пока не стоит делать поспешных выводов", – отметил Каунас.

По словам министра, согласно имеющимся на данный момент данным, дрон, влетевший на территорию Литвы, не содержал взрывчатых веществ.

"Предварительно кажется, что беспилотник не содержал взрывчатых веществ, но это очень, очень предварительная информация, её сейчас уточняют. Давайте подождём, пока информация станет точной. Проводится обыск на более обширной территории, и когда у нас будет полная картина, мы сможем всё рассказать", – сказал Каунас.

Министр добавил, что хотя война в Украине может казаться отдалённой, она, к сожалению, распространяется.

"Россия не хочет мира, она не садится за стол мирных переговоров, Путин не хочет мира. Если мы не добьемся мира, если мы не заставим Россию вести переговоры о мире, к сожалению, таких инцидентов в Балтийском регионе может стать больше", – предупредил Каунас.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Польша поднимала в воздух истребители из-за российских реактивных дронов над западом Украины, а Румыния – из-за нескольких беспилотников недалеко от границы с Украиной. В обоих случаях нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.