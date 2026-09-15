На півночі Греції вже 16-й день не можуть загасити лісову пожежу

У вівторок великий загін пожежників вже 16-й день поспіль продовжував боротися з масштабною лісовою пожежею, що спалахнула на лісових угіддях поблизу міста Коніца на півночі Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За повідомленням пожежної служби, у понеділок ввечері було зафіксовано нове загоряння.

Полум’я досягло схилу навпроти історичного монастиря Стоміон, а активні фронти пожежі спустилися в ущелину Аоос, спалюючи густу рослинність над річкою.

Крутий рельєф місцевості та складність доступу до зон загоряння становлять значну перешкоду для наземних бригад. Зусилля зосереджені на стримуванні фронтів пожежі та запобіганні поширенню полум’я в напрямку Тимфі.

Пожежна служба повідомила, що в районі перебувають близько 150 пожежників та волонтерів, яким допомагають вертольоти, що скидають воду.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.

Згідно з офіційними даними ЄС, серпень став одним із найспекотніших місяців за всю історію спостережень, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління.