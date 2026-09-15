Во вторник большой отряд пожарных уже 16-й день подряд продолжал бороться с масштабным лесным пожаром, вспыхнувшим на лесных угодьях вблизи города Коница на севере Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По сообщению пожарной службы, в понедельник вечером было зафиксировано новое возгорание.

Пламя достигло склона напротив исторического монастыря Стомион, а активные фронты пожара спустились в ущелье Аоос, сжигая густую растительность над рекой.

Крутой рельеф местности и сложность доступа к зонам возгорания создают значительные препятствия для наземных бригад. Усилия сосредоточены на сдерживании фронтов пожара и предотвращении распространения пламени в направлении Тимфи.

Пожарная служба сообщила, что в районе находятся около 150 пожарных и волонтеров, которым помогают вертолеты, сбрасывающие воду.

СМИ писали, что, согласно анализу, нынешнее чрезвычайно жаркое лето обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.

Согласно официальным данным ЕС, август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, что подчеркивает усугубление последствий глобального потепления.