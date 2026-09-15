Италия продолжила пограничные проверки путешественников из Испании

Министерство внутренних дел Италии сообщило о продлении приостановки действия Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией, которое было введено в ответ на миграционный кризис в автономном испанском городе Сеута.

Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел, Италия решила продлить эту приостановку ещё на 15 дней.

Это решение было принято в связи с тем, что "сохраняются значительные риски для внутренней безопасности", а также из-за того, что "существует потенциальная угроза, связанная с возможным проникновением террористов".

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В последний раз Италия продлила действие пограничного контроля с Испанией 31 августа.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.