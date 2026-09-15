Європарламент закликає допомогти Україні посилити можливості для кібератак

Європейський парламент у звіті за підсумками пленарної сесії 15 вересня рекомендує прискорити надання підтримки Україні для зміцнення її наступальних кіберможливостей.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Депутати Європарламенту також ще раз підкреслили, що вважають Росію головною зовнішньою загрозою для безпеки та демократичної цілісності Європи та державою, яка підтримує тероризм. Зокрема, і в контексті кампаній з дезінформації, які Росія поширює як в ЄС, так і за його межами.

"Україна, Молдова, Вірменія, Грузія та країни Західних Балкан є основними об’єктами російських та китайських інформаційних втручань, спрямованих на дискредитацію ЄС. Підтримка цих країн у зміцненні їхньої стійкості має вирішальне значення як для авторитету процесу розширення ЄС, так і для власної безпеки ЄС", – зазначили у Європарламенті.

Парламент ще раз підтвердив, що вважає Росію головною зовнішньою загрозою для безпеки та демократичної цілісності Європи і що Росія є державою, яка підтримує тероризм. Як ідеться у звіті, ЄС повинен перейти від "оборонного режиму" до активного стримування, зокрема шляхом оцінки правових та оперативних механізмів для наступальних заходів проти логістичної та цифрової інфраструктури, яка стоїть за дестабілізаційною діяльністю Москви.

Раніше у НАТО заявляли, що кількість російських гібридних атак на країни-члени Альянсу значно зросла. Минулого року зафіксували понад 200 таких інцидентів.

Зокрема, 11 вересня, французька комуна у Бургундії повідомила, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.