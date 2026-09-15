У НАТО розповіли, як змінився характер російських гібридних атак

У НАТО заявили, що кількість російських гібридних атак на країни-члени Альянсу значно зросла.

Про це повідомляє dpa з посиланням на неназваного представника Альянсу, пише "Європейська правда".

Як зазначено, лише минулого року було зафіксовано понад 200 таких інцидентів. Представник у Брюсселі додав, що до цієї цифри не входять звичайні "повсякденні" кібератаки.

За словами представника, штаб-квартира НАТО щомісяця стикається з тисячами кібератак.

Згадуючи про дрон із вибухівкою, виявлений в аеропорту "Лейпциг/Галле" в Німеччині, посадовець зазначив, що тип виявленого вибухового пристрою свідчить про пряму причетність російської розвідки до інциденту.

"Семтекс" – це не те, що можна просто так дати дитині, яку вербують під час ігор у відеоігри", – сказав він.

НАТО, як і уряд Німеччини, вважає цей інцидент гібридною атакою, хоч вибуховий пристрій і не спрацював.

За даними Альянсу, Росія прагне підірвати політичну та практичну підтримку України й готується до можливої подальшої ескалації.

Це включає розвідку критичної інфраструктури та логістичних ланцюгів, а також попереднє розміщення шкідливого програмного забезпечення у важливих промислових системах управління.

В НАТО особливо стурбовані зміною характеру атак, зазначив представник, пояснивши, що "зростає кількість, зростає серйозність, зростає схильність до ризику".

НАТО прагне посилити стримування за допомогою військових заходів та кращого захисту критичної інфраструктури.

Альянс також планує створити Мережу критичної енергетичної інфраструктури для обміну інформацією з питань безпеки з операторами та підтримки спільних навчань з реагування на надзвичайні ситуації, захисту від дронів та кіберзахисту.

В особливо серйозних випадках верховний військовий командувач НАТО може звернутися до держав-членів із проханням застосувати наступальні кіберпотужності, зазначив представник Альянсу.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.