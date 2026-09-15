Европарламент призывает помочь Украине усилить возможности для кибератак

Европейский парламент в отчете по итогам пленарной сессии 15 сентября рекомендует ускорить оказание поддержки Украине для укрепления её наступательных кибервозможностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает "Европейская правда".

Депутаты Европарламента также вновь подчеркнули, что считают Россию главной внешней угрозой безопасности и демократической целостности Европы, а также государством, поддерживающим терроризм. В частности, это касается кампаний по дезинформации, которые Россия проводит как в ЕС, так и за его пределами.

"Украина, Молдова, Армения, Грузия и страны Западных Балкан являются основными объектами российских и китайских информационных вмешательств, направленных на дискредитацию ЕС. Поддержка этих стран в укреплении их устойчивости имеет решающее значение как для авторитета процесса расширения ЕС, так и для собственной безопасности ЕС", – отметили в Европарламенте.

Парламент вновь подтвердил, что считает Россию главной внешней угрозой для безопасности и демократической целостности Европы и что Россия является государством, поддерживающим терроризм. Как говорится в отчете, ЕС должен перейти от "оборонительного режима" к активному сдерживанию, в частности путем оценки правовых и оперативных механизмов для наступательных мер против логистической и цифровой инфраструктуры, стоящей за дестабилизирующей деятельностью Москвы.

Ранее в НАТО заявляли, что количество российских гибридных атак на страны-члены Альянса значительно возросло. В прошлом году было зафиксировано более 200 таких инцидентов.

В частности, 11 сентября французская коммуна в Бургундии сообщила, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, по всей видимости, злоумышленники отправляют запросы из России.