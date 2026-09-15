Міністр оборони Італії заявив, що збитий над Литвою дрон, ймовірно, був російським

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вказав на ймовірне російське походження дрона, збитого вночі у Литві.

Про це він заявив після зустрічі з литовським колегою Робертасом Каунасом, передає "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Саме італійський винищувач збив дрон в ніч проти 15 вересня.

Підтвердження походження безпілотника залежатиме від результатів розслідування, проведеного литовськими службами.

Міністр оборони Гвідо Крозетто, однак, заявив, що "ймовірно" це був російський безпілотник.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва надішле ноту Білорусі з цього приводу.