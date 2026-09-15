Министр обороны Италии заявил, что сбитый над Литвой дрон, вероятно, был российским

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто указал на вероятное российское происхождение дрона, сбитого ночью в Литве.

Об этом он заявил после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Именно итальянский истребитель сбил дрон в ночь на 15 сентября.

Подтверждение происхождения беспилотника будет зависеть от результатов расследования, проводимого литовскими службами.

Министр обороны Гвидо Крозетто, однако, заявил, что "вероятно" это был российский беспилотник.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси по этому поводу.