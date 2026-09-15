Міністр фінансів США підтримав ідею Трампа про виплати по $5 тисяч

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підтримує план, запропонований президентом Дональдом Трампом, щодо виплати $5 тисяч дорослим громадянам США, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Про це він сказав у вівторок, 15 вересня, під час спілкування з законодавцями, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент не надавав великого значення занепокоєнням щодо можливих витрат.

"Я вважаю, що є способи реалізувати це так, щоб це не вплинуло на дефіцит", – сказав він.

Водночас американський міністр не надав деталей щодо того, як будуть компенсовані витрати, хоча й зазначив, що Міністерство фінансів працювало над цим планом "вже досить давно".

Заява Бессента пролунала трохи менше ніж через тиждень після того, як Трамп пообіцяв таку виплату. За прогнозами, ця пропозиція обійдеться в понад $1 трильйон, а США цього року, за попередніми оцінками, витратять приблизно на $2 трильйони більше, ніж отримають у вигляді податків і митних надходжень.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун окремо заявив у вівторок журналістам у Капітолії, що те, що відбувається на фінансових ринках та з державним боргом США, "справді викликає занепокоєння".

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Писали, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня та показує, наскільки виборці незадоволені тим, як глава Білого дому справляється з економікою та проблемою вартості життя.