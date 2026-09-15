Министр финансов США поддержал идею Трампа о выплатах по 5 тысяч долларов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что поддерживает план, предложенный президентом Дональдом Трампом, по выплате 5 тысяч долларов взрослым гражданам США, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом он заявил во вторник, 15 сентября, во время встречи с законодателями, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент не придавал большого значения опасениям относительно возможных расходов.

"Я считаю, что есть способы реализовать это так, чтобы это не повлияло на дефицит", – сказал он.

В то же время американский министр не привел подробностей о том, как будут компенсированы расходы, хотя и отметил, что Министерство финансов работало над этим планом "уже довольно давно".

Заявление Бессента прозвучало чуть менее чем через неделю после того, как Трамп пообещал такую выплату. По прогнозам, это предложение обойдется в более чем $1 триллион, а США в этом году, по предварительным оценкам, потратят примерно на $2 триллиона больше, чем получат в виде налогов и таможенных поступлений.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун отдельно заявил во вторник журналистам в Капитолии, что то, что происходит на финансовых рынках и с государственным долгом США, "действительно вызывает беспокойство".

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня и показывает, насколько избиратели недовольны тем, как глава Белого дома справляется с экономикой и проблемой стоимости жизни.