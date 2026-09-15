Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок Путіна чи Лаврова

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок правителя РФ Владіміра Путіна або міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, якби така розмова відбулася.

Про це вона сказала в інтерв’ю Yle, передає "Європейська правда".

При цьому вона наголосила, що не підтримує початок діалогу з РФ на російських умовах.

"Звичайно, я буду розмовляти, якщо з’явиться така можливість", – сказала Каллас.

Глава європейської дипломатії нагадала, що вже зустрічалася з Лавровим на міжнародних форумах, зокрема на зустрічах АСЕАН та G20, і прямо викладала йому позицію ЄС.

За словами Каллас, Москва вміло веде переговори. Вона вважає, що Росія висуває максимальні вимоги, погрожує та чекає на поступки з боку Заходу. У підсумку, за її словами, Кремль намагається домогтися того, чого раніше не мав.

Глава європейської дипломатії скептично поставилася до зусиль спеціальних посланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які протягом останніх півтора року їздили до Москви та Києва у пошуках шляхів до миру в Україні. Каллас вважає, що в цьому процесі мають брати участь люди, які краще розуміють, як діє Росія.

На думку Каллас, якщо мета – швидко закінчити війну, найпростіший спосіб – це змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає, тобто від своєї землі та своїх людей. Однак, підкреслила вона, це не призведе до справедливого та сталого миру.

Каллас також заявила, що Євросоюз наразі не може виступати повноцінним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ.

При цьому вона нагадала, що під час переговорів неминуче обговорюватимуться питання, вирішення яких залежить від Європи – наприклад, доля заморожених російських активів.

За її словами, ЄС має чітко дати зрозуміти, що такі питання не можуть вирішуватися лише в діалозі між Москвою та Вашингтоном.

Як повідомлялося, радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл вважає необхідним підтримку контактів з Росією.

Нагадаємо, 6 вересня спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.