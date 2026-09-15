Каллас заявила, что ответила бы на звонок Путина или Лаврова

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок главы РФ Владимира Путина или министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если бы такой разговор состоялся.

Об этом она сказала в интервью Yle, передает "Европейская правда".

При этом она подчеркнула, что не поддерживает начало диалога с РФ на российских условиях.

"Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность", – сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии напомнила, что уже встречалась с Лавровым на международных форумах, в частности на встречах АСЕАН и G20, и прямо излагала ему позицию ЕС.

По словам Каллас, Москва умело ведет переговоры. Она считает, что Россия выдвигает максимальные требования, угрожает и ждет уступок со стороны Запада. В итоге, по её словам, Кремль пытается добиться того, чего раньше не имел.

Глава европейской дипломатии скептически отнеслась к усилиям специальных посланников президента США Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, которые в течение последних полутора лет ездили в Москву и Киев в поисках путей к миру в Украине. Каллас считает, что в этом процессе должны участвовать люди, которые лучше понимают, как действует Россия.

По мнению Каллас, если цель – быстро закончить войну, самый простой способ – это заставить жертву отказаться от того, что она защищает, то есть от своей земли и своих людей. Однако, подчеркнула она, это не приведет к справедливому и устойчивому миру.

Каллас также заявила, что Евросоюз пока не может выступать полноценным посредником между Украиной и Россией, поскольку поддерживает Киев.

При этом она напомнила, что в ходе переговоров неизбежно будут обсуждаться вопросы, решение которых зависит от Европы – например, судьба замороженных российских активов.

По её словам, ЕС должен чётко дать понять, что такие вопросы не могут решаться исключительно в рамках диалога между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщалось, советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл считает необходимым поддерживать контакты с Россией.

Напомним, 6 сентября спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что задачей американской делегации, посетившей Киев и Москву, было "сблизить стороны".

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.