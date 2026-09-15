ЗМІ: знайдений у Польщі російський дрон не піддається рентгенівським променям

Польські військові з самого ранку – поки що безрезультатно – намагаються встановити, чи озброєний дрон, знайдений напередодні у Західнопоморському воєводстві і чи становить він загрозу.

Про це стало відомо RMF FM, передає "Європейська правда".

Військові експерти не можуть просвітити дрон спеціальним рентгенівським приладом. Обшивка апарата не пропускає рентгенівських променів.

Триває пошук інших методів для дослідження та можливого знешкодження безпілотника. Службам дуже важливо, щоб вдалося дослідити цей апарат повністю, без необхідності його підриву.

Як підкреслюють співрозмовники репортера RMF FM, рідко трапляється, щоб військовий дрон був знайдений у такому хорошому стані.

"Це для нас джерело знань про російські технології, тому ми маємо зробити все, щоб не допустити знищення дрона", – заявили військові.

Наразі експертам вдалося лише підтвердити, що знахідка не становить радіологічної, біологічної та хімічної загрози.

У понеділок про знахідку дрона на польському узбережжі повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Глава Міноборони повідомив, що все більше даних вказує на те, що це може бути нова модель дрона типу "Гербера", яку втратили росіяни. Найімовірніше, він прилетів із Росії через Литву. Країни спільно з’ясовуватимуть, як саме безпілотник опинився в морі.

За попередніми висновками, безпілотник не був оснащений боєголовкою, але мав невелику кількість вибухової речовини, призначеної для самознищення у разі загрози захоплення сторонніми особами.