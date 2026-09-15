СМИ: найденный в Польше российский дрон не просвечивается рентгеновскими лучами

Польские военные с самого утра – пока безрезультатно – пытаются установить, вооружен ли дрон, найденный накануне в Западно-Поморском воеводстве, и представляет ли он угрозу.

Об этом стало известно RMF FM, передает "Европейская правда".

Военные эксперты не могут просветить дрон специальным рентгеновским прибором. Обшивка аппарата не пропускает рентгеновские лучи.

Продолжается поиск других методов для исследования и возможного обезвреживания беспилотника. Для служб очень важно, чтобы удалось полностью изучить этот аппарат, без необходимости его подрыва.

Как подчеркивают собеседники репортера RMF FM, редко случается, чтобы военный дрон был найден в таком хорошем состоянии.

"Это для нас источник знаний о российских технологиях, поэтому мы должны сделать всё, чтобы не допустить уничтожения дрона", – заявили военные.

На данный момент экспертам удалось лишь подтвердить, что находка не представляет радиологической, биологической и химической угрозы.

В понедельник о находке дрона на польском побережье сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Глава Минобороны сообщил, что всё больше данных указывает на то, что это может быть новая модель дрона типа "Гербера", которую потеряли россияне. Скорее всего, он прилетел из России через Литву. Страны совместно выяснят, как именно беспилотник оказался в море.

По предварительным выводам, беспилотник не был оснащен боеголовкой, но имел небольшое количество взрывчатого вещества, предназначенного для самоуничтожения в случае угрозы захвата посторонними лицами.