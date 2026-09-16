Майже половина латвійців підтримують збільшення видатків на оборону

Майже половина, а саме 49,4% опитаних мешканців Латвії, підтримують пропозицію виділяти на оборону щонайменше 5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це інформує Delfi з посиланням на опитування SKDS, пише "Європейська правда".

Серед опитаних латвійців 15,7% висловилися, що скоріше не підтримують виділення більше коштів на оборону, 22,7% – повністю не підтримують, а 12,2% – важко сказати.

Щодо політичних вподобань, збільшення оборонного бюджету до 5% ВВП найбільше підтримують прихильники партії "За розвиток Латвії" – 91,5%. За ними йдуть виборці "Нової єдності" (91,4%).

Збільшення оборонного бюджету до 5% ВВП не підтримують 87,1% прихильників політсили "Суверенна влада / Об’єднання "Нові латвійці".

Щодо статі опитаних, то майже однакова кількість чоловіків (54%) та жінок (45,6%) підтримують вищі видатки на оборону.

Щодо мовної ситуації, 61,5% респондентів, які вказали латвійську мову, підтримують зростання витрат на оборону. Тоді як лише 20,3% російськомовних мешканців країни висловилися за цю ідею.

Найбільше виділення додаткових коштів на оборону підтримують респонденти віком від 18 до 24 років – 68,9% опитаних.

Нагадаємо, латвійці розділились у питанні можливого розриву торгових відносин з РФ і Білоруссю. Тут бачення проблеми теж розділилося залежно від того, за кого голосують та якою мовою розмовляють опитані.

Тим часом у Литві заявляли про зростання загрози гібридних атак з боку Росії – як у самій країні, так і по всьому східному фланзі НАТО.