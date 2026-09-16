Почти половина латвийцев поддерживают увеличение расходов на оборону

Почти половина, а именно 49,4% опрошенных жителей Латвии поддерживают предложение выделять на оборону не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на опрос SKDS, пишет "Европейская правда".

Среди опрошенных латвийцев 15,7% заявили, что скорее не поддерживают выделение большего количества средств на оборону, 22,7% – полностью не поддерживают, а 12,2% – затруднились ответить.

Что касается политических предпочтений, то увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП больше всего поддерживают сторонники партии "За развитие Латвии" – так считают 91,5% ее сторонников. За ними следуют сторонники "Нового единства" (91,4%).

Увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП не поддерживают 87,1% сторонников партии "Суверенная власть / Объединение "Новые латыши"".

Что касается пола респондентов, то почти одинаковое количество опрошенных мужчин (54%) и женщин (45,6%) – около половины – поддерживают увеличение расходов на оборону.

Что касается языковой ситуации, то 61,5% респондентов, указавших латышский язык, поддерживают увеличение расходов на оборону. В то время как лишь 20,3% русскоязычных жителей страны высказались за эту идею.

Больше всего выделение дополнительных средств на оборону поддерживают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – 68,9% опрошенных.

Напомним, латвийцы разделились в вопросе возможного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью. Мнения по поводу этой проблемы тоже разделились в зависимости от того, за кого голосуют и на каком языке говорят опрошенные.

Между тем в Литве заявляли о росте угрозы гибридных атак со стороны России – как в самой стране, так и по всему восточному флангу НАТО.